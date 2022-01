Lenny Kuhr: ‘Ik heb het alleen maar leuk gehad en dat wens ik iedereen toe’

Daar stond ze dan, in oktober in een klaslokaal in Israël op de kleuterschool van haar kleinzoon. De juf zette Lenny Kuhr (71) voor de hele klas in het zonnetje met het YouTube-filmpje van haar optreden op het dak van het depot van museum Boijmans Van Beuningen. Ze zong daar speciaal voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Ahoy De Troubadour, waarmee ze in 1969 het songfestival won.