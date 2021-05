Lenny Kuhr te gast in de laatste Songfestival Aftelshow

Patrick Huisman begeleidt de Israëlische artiest Eden Alene en haar crew. Hij vertelt over zijn werk als delegation host.



Ook schuift drs. Eurovisie Geert Willems aan, die een boek over het liedjesfestijn schreef. We maken verbinding met verslaggevers Alexander van Eenennaam en Jelle Akerboom in Ahoy en bespreken de dagkoers van de Songfestival Poll. We sluiten de uitzending af met ons dagelijkse belletje naar het buitenland. Jeannette Macrooy, de moeder van Jeangu Macrooy, wilde niets liever dan vanuit Suriname naar Nederland vliegen om haar zoon te zien optreden. Deze week werd bekend dat dit niet gaat lukken. We peilen haar stemming.