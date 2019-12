Leo Blokhuis maakt debuut in presentatieteam Top 2000

Blokhuis vervangt de vertrokken Evelien de Bruijn. Hij is zeker geen onbekende in het Top 2000 Café. Al jaren is hij het gezicht van Top 2000 tv-programma's als Top 2000 à Gogo, The Untold Stories en de Top 2000 Quiz.



De rest van het dj-team blijft ongewijzigd. Annemieke Schollaardt, Jan-Willem Roodbeen, Bart Arens, Gijs Staverman, Rob Stenders, Ruud de Wild, Wouter van der Goes, Stefan Stasse, Paul Rabbering, Rick van Velthuysen en Frank van 't Hof zijn naast Blokhuis de presentatoren van dienst. Roodbeen trapt op Eerste Kerstdag af om 8.00 uur.



Stefan Stasse is recordhouder: hij is dit jaar voor de achttiende keer van de partij.