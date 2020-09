Leo Blokhuis verzorgt thema-avond voor de vrede

In de uitzending die wordt gepresenteerd door Leo Blokhuis en Henk van Steeg, komt de luisteraar door een reportage in een asielzoekerscentrum meer te weten over het spel- en bewegingsprogramma TeamUp . Breinprofessor Erik Scherder vertelt hoe muziek het brein kan helpen bij het verwerken van traumatische oorlogservaringen.

Luisteraars kunnen nummers aanvragen die in het teken staan van oorlog en vrede. En zijn er live-optredens van artiesten als Naaz en The Analogues. ,,Het is belangrijk om stil te staan bij de miljoenen kinderen die niet opgroeien in vrede. En hen op een juiste manier te steunen”, zegt presentator Leo Blokhuis. ,,Muziek is daarbij een krachtig middel. Een uitlaatklep. Als wij deze kinderen nu niet helpen, wordt de vicieuze cirkel van oorlog en geweld nooit doorbroken. War Child heeft deze kennis en zet deze wereldwijd in.”