Leo de Haas (van Blik op de Weg) is nu vrachtwagenchauffeur

Geheel toevallig was het niet dat De Haas gisteravond aanschoof bij Matthijs van Nieuwkerk. De Blik op de Weg-presentator vroeg zich vorige week op sociale media af of er nog mensen geïnteresseerd waren in oud beeldmateriaal van de serie. Dat was nog een understatement, want direct na zijn berichtje werd De Haas overspoeld met reacties. ,,En sindsdien is het een gekkenhuis”, concludeerde Van Nieuwkerk, waarop De Haas reageerde: ,,Ja, compleet.”



De Haas vertelde tegenwoordig ‘op een vrachtwagentje te rijden’, en grapte dat de redactie van de talkshow hem ‘letterlijk uit zijn cabine had getrokken’ om hem aan tafel te krijgen. Zo nieuwsgierig als Van Nieuwkerk is, haakte hij gelijk in op De Haas’ onthulling. ,,Je zegt nu dat je op een vrachtwagentje zit. Is dat hobby of is dat gewoon werk?” De Haas’ vertelde dat dat echt zijn werk was. Een andere keuze had hij naar eigen zeggen niet. ,,Ik ben failliet gegaan in 2015, dus ik moet wel.”



Marc-Marie Huijbregts, die ook aan tafel zat, kon zijn nieuwsgierigheid eveneens niet bedwingen en vroeg De Haas’ (hij had een eigen productiebedrijf, red.) hoe het kon dat hij vrachtwagenchauffeur is geworden. ,,Het is een heel lang verhaal wat ik heel kort zal vertellen. Er waren bepaalde mensen binnen de overheid die gezegd hebben: ‘Die meneer De Haas gaan we stoppen.’ En dat is gelukt. Zo simpel is het.” Volgens de voormalig presentator lagen er twee grote programma’s klaar waar grote omroepen in geïnteresseerd waren. Toch haakten zij uiteindelijk af. ,,Maar als dan puntje bij paaltje kwam, kreeg ik na een week een telefoontje: ‘We doen het toch maar niet.’ Met heel vage redenen...”



Van Nieuwkerk besloot het ‘niet zo vrolijke’ onderwerp af te sluiten en was al bezig met zijn volgende praatje, toen Huijbregts hem onderbrak. ,,Want nu, ben je gelukkig in je vrachtwagen ook?”, vroeg hij aan De Haas. ,,Ja, absoluut”, reageerde de voormalig presentator, die later toevoegde het niet meer te zien zitten om een nieuw productiebedrijf op te starten.