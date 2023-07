Leonardo DiCaprio en Jeff Bezos investeren 200 miljoen voor behoud Amazone

Leonardo DiCaprio en Jeff Bezos investeren 200 miljoen dollar om het Amazone-regenwoud in Brazilië te beschermen. Protecting Our Planet Challenge, de organisatie waar de acteur en zakenman de komende vier jaar in investeren, heeft als doel om de inheemse bevolking te beschermen en de dieren in het wild te behouden.

,,We zijn geïnspireerd door de ambitieuze doelstellingen van Brazilië om de Amazone te beschermen, een van de belangrijkste plekken voor dieren in het wild op de planeet en zijn verheugd deze inspanningen te kunnen ondersteunen via de Protection Our Planet Challenge”, laat DiCaprio weten in een persbericht.

Amazon-eigenaar Bezos is betrokken via zijn eigen Bezos Earth Fund. Dat is een initiatief dat hij en zijn verloofde Lauren Sánchez lanceerden om klimaatverandering tegen te gaan. Volgens Cristián Samper, algemeen directeur van het Bezos Earth Fund, is het Amazonegebied van ‘cruciaal belang’ voor de toekomst van de wereldwijde biodiversiteit en het klimaat. ,,We zijn verheugd om de aanwijzing en het beheer van beschermde en inheemse gebieden te ondersteunen als een belangrijk onderdeel van de strategie om ontbossing te verminderen, samen met nieuwe economische ontwikkelingsmodellen, die gebaseerd zijn op het behoud en duurzaam gebruik van het bos.”

In het Amazonegebied, dat zich uitstrekt over Brazilië, Bolivia, Peru, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Suriname en Frans-Guyana, leven nog meer dan vierhonderd inheemse groepen. Van het regenwoud is inmiddels al 17 procent verdwenen.

DiCaprio zet zich al langer in voor het milieu. Zo heeft hij een eigen milieu-organisatie, riep hij op tot een onmiddellijke stopzetting van olie- en gasboringen, investeerde hij in bedrijven om de biodiversiteit te beschermen en maakte hij met Jennifer Lawrence de klimaatsatire Don’t Look Up.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: