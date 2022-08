Leonne Stentler over ‘gouden gleuf’-uitspraak: ‘Ik krijg er alleen maar leuke opmerkingen over’

Op het moment dat voetbalanalist Leonne Stentler gisteravond na de wedstrijd Engeland-Duitsland zei dat bondscoach Sarina Wiegman een ‘gouden gleuf’ heeft, wist ze al: hier gaan mensen het over hebben. En ja hoor, haar berichtenbox stroomt vol, en ook op social media wordt er druk over gepraat.

Bij de nabeschouwing op NPO 1, bekeken door 1,7 miljoen mensen, spraken analisten over de Nederlandse Sarina Wiegman, die de Engelse vrouwen coacht. De 52-jarige Nederlandse leidde de ‘Lionesses’ naar een 2-1 overwinning. Vijf jaar geleden hielp ze Nederland al aan de Europese titel.

Leonne Stentler greep haar kans om Wiegman te vergelijken met Louis van Gaal, die volgens haar ook ‘het geluk aan zijn kont heeft hangen’, legt ze vandaag uit aan deze site. Bij de NPO zei ze dat Duitsland ook een aantal grote kansen had tijdens de wedstrijd ‘waar ze net even het geluk niet bij hadden’. ,,Maar inmiddels kunnen we wel zeggen dat ze (Wiegman, red.) een gouden gleuf heeft’’, knipoogde de ex-international. ,,Dat is een vergelijking met de woorden van Louis van Gaal, ja. Je moet ook een beetje geluk hebben.”

Zelfde podium als Louis van Gaal

,,Op het moment dat ik het zei, dacht ik ‘oh oh, dit wordt wat’”, zegt Stentler. ,,Maar ik zet haar graag op hetzelfde podium als Van Gaal en ik vind het ook fijn dat ik die vergelijking kan maken omdat ze gewoon voor uitstekende prestaties zorgt én het geluk aan haar zijde heeft. De Engelsen zijn echt door het oog van de naald gekropen. Over Van Gaal wordt gezegd dat hij een gouden pik heeft omdat in sommige situaties het geluk zijn kant op valt, en dat is bij Wiegman net zo.” Lachend: ,,Gouden gleuf bekt ook nog eens lekkerder dan gouden pik.”

Haar collega Suse van Kleef, die ook in de studio zat en in de lach schoot van de opmerking, deelt een bericht waarin Stentlers uitspraak als ‘zin van de dag’ wordt bestempeld. Niet alleen op social media krijgt de analist er veel reacties op, ook in haar omgeving zijn mensen er druk mee. ,,Maar ik krijg er alleen maar leuke opmerkingen over. En ja, het zal me misschien blijven achtervolgen in de toekomst, maar dat maakt me niet uit. Ik sta er volledig achter.”

