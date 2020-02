Leontine moest ‘als een leeuwin’ vechten voor huwelijk Marco Borsato

Een sprookjeshuwelijk en een droomkoppel. In de Nederlandse showbizz werden Marco (53) en Leontine (52) terecht gezien als een match made in heaven. Tijdens een diner in de villa van Hans en Connie Breukhoven sloeg de vonk over en korte tijd later al vroeg Marco zijn Leontine ten huwelijk. Op 22 mei 1998 geven de twee elkaar het ja-woord in Venetië en al snel groeiden ze uit tot het bekendste showbizzkoppel van Nederland.



Maar geen huwelijk is zonder problemen. De twee hadden zowel zakelijk als privé te maken met meerdere zware stormen. Het begon allemaal in 2009, toen zijn vader Roberto, die nog in zijn thuisland Italië woonde, onverwacht op 69-jarige leeftijd overleed. Amper enkele maanden later ging zijn artiestenbureau The Entertainment Group na 15 jaar failliet. Alles wat Marco in bijna 20 jaar had verdiend aan liveoptredens: verdwenen.