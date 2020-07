Levenloze lichaam Naya Rivera gevonden exact 7 jaar na dood Glee-collega

updateHet lichaam van Naya Rivera (33) is vandaag gevonden, bevestigt de politie. De actrice, die bekend is van haar rol in de populaire serie Glee , raakte woensdag vermist tijdens een boottocht in Californië met haar zoontje. Het is de derde keer dat de cast van de in 2015 gestopte tv-serie een prominente collega verliest. In Amerikaanse media wordt de ellende al langere tijd ‘de vloek van Glee’ genoemd.

Het is een triest verhaal: Rivera huurde een bootje, ging zwemmen in het meer, maar keerde vervolgens nooit meer terug. Na meer dan drie uur kwam ze het gehuurde bootje niet terugbrengen. Eigenaren van het bootje troffen zoontje Josey er slapend aan. Hierop alarmeerden ze direct de politie.

Rivera kreeg haar zoontje samen met acteur Ryan Dorsey, waar ze in 2014 mee trouwde. In 2018 zijn de twee gescheiden. Op de fatale dag plaatste de actrice nog een foto met haar knuffelende zoontje op Twitter. Met als tekst erbij: ‘Alleen wij tweetjes’.

Dat uitgerekend vandaag het lichaam wordt gevonden van Naya Rivera, is voor Glee-fans extra tragisch. Exact zeven jaar geleden moesten zij afscheid nemen van hoofdrolspeler Cory Monteith (Finn Hudson) die overleed aan een overdosis.



Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is voorlopig nog een raadsel. ,,Ze had ervaring met een boot op het meer hier", stelde politiesergeant Kevin Donoghu eerder. Onder de oppervlakte zijn er sterke, onzichtbare stromingen die iemand mee kunnen sleuren. De bodem ligt bezaaid met brokstukken en bomen. Er wordt dan ook afgeraden om te zwemmen in het meer, al was dat wel toegestaan waar het bootje werd teruggevonden.

Josey, het 4-jarige zoontje van Rivera, is inmiddels bij zijn vader. Ryan Dorsey, met wie Rivera 4 jaar getrouwd was, spoedde zich zo snel mogelijk naar het meer waar Naya verdwenen is. Hij werd later gespot bij zijn huis in Los Angeles, samen met zoon Josey. Volgens de politie maakt het jongetje het naar omstandigheden goed en is hij in goede handen. Naya en Ryan deelden de voogdij over Josey en kwamen bij hun scheiding overeen geen alimentatie van elkaar te willen hebben.

Kinderjaren

De 33-jarige Naya Rivera begon al in haar kinderjaren als actrice en model. Op 4-jarige leeftijd speelde ze in een sitcom. Ze brak pas wereldwijd door wanneer ze de rol van de populaire cheerleader Santana Lopez in de muzikale serie Glee vertolkt. Rivera was in alle zes seizoenen te zien.

Gedurende de serie worstelde haar personage met het feit dat ze op vrouwen valt. Rivera heeft in de serie veel zangcovers en solo-optredens op haar naam staan, met als een van de bekendste een cover van Michael Jacksons Smooth Criminal, die ze zong in een duel met een zanger van een rivalerende zangclub.

In 2016 brengt Rivera een onthullend boek uit over haar leven. In Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up vertelt ze over haar eetstoornis en de depressieve gevoelens die ze op jonge leeftijd ervoer. Ze had een zware tijd op school, maar ook op de set van Glee. Zo kon ze het niet goed vinden met hoofdrolspeelster Lea Michele. Die overigens na de verdwijning van Rivera niet van zich horen. Toen ze daar kritiek op kreeg, besloot ze haar twitteraccount te verwijderen. Ook vertelt ze over het rouwproces dat ze meemaakte nadat Cory Monteith overleed.



De acteur vertolkte de belangrijke rol van sporter Finn Hudson die zijn passie voor optreden ontdekt. Monteith had op dat moment een relatie met tegenspeelster Lea Michele, die de hoofdrol van Rachel Berry op zich nam. Hudson werd uit de serie geschreven en kreeg als eerbetoon een aflevering over zijn dood en rouw.

Puckerman

In 2018 overlijdt weer een acteur uit de serie. De Amerikaanse Mark Salling (35) speelde de rol van stoere student Noah Puckerman. Salling pleegt zelfmoord nadat hij een deal met justitie sluit voor het bezitten van kinderporno. De acteur bekent dat hij duizenden beelden en video’s heeft gedownload maar overlijdt nog voor de rechterlijke uitspraak. Rivera heeft drie jaar lang een knipperlichtrelatie gehad met Salling, zo onthulde ze in haar boek. Daar kwam een einde aan lang voor de strafbare feiten aan het licht kwamen.

Lees verder onder de video:

Vloek van Glee

De acteurs kwamen vaker negatief in het nieuws na het einde van de serie. Zo werd Rivera in 2017 gearresteerd voor huiselijk geweld. Ze zou haar toenmalige echtgenoot Ryan Dorsey hebben geslagen. Lea Michele kwam vorige maand in opspraak vanwege pesterijen, vermeend racistische uitspraken en haar divagedrag op de set van de serie. Door de lijst aan ellende rond bekendheden uit de serie spreken Amerikaanse media over de vloek van Glee.

Duikers en honden

De zoektocht naar Rivera stond de afgelopen dagen onder grote druk, vooral van fans op sociale media. Elke dag werd met tientallen agenten, duikers en honden gezocht naar Rivera. Maar bezorgden fans eisten ook dat duikers en helikopters in de avond bleven zoeken.



Glee-tegenspeelster en vriendin Heather Morris, met wie Rivera in de serie een relatie kreeg, meldde zich ook bij Lake Piru. Op Twitter liet ze weten zich machteloos te voelen en met een kleine groep vrienden te willen helpen met zoeken. Later liet ze weten overtuigd te zijn door de autoriteiten. Morris: ‘Ik weet nu zeker dat ze alles doen om haar te vinden. En zelfs meer.’



Daarop volgde vandaag het tragische nieuws dat het lichaam van de Rivera na vijf dagen intensief zoeken is gevonden. Op de dag af zeven jaar nadat ex-collega Monteith dood werd gevonden in zijn hotelkamer.