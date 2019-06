Liam Gallagher schreef lied voor dochter Molly

,,Het is niet zo dat ze kwijt was of door de Taliban was gevangen of zo", zegt Liam in de Britse radioshow Radio X over het nummer, waar hij overigens blij mee is. ,,Maar het nummer heeft zo'n 'nu dat je weer in mijn leven bent'-vibe. Dat is cool, dat is leuk."



De 22-jarige Molly is de dochter van Liam en Lisa Moorish, met wie de zanger in 1997 een affaire had. De oud-Oasis-zanger was toen getrouwd met Patsy Kensit, met wie hij een zoon kreeg. Vorig jaar mei ontmoette Liam zijn dochter voor het eerst sinds ze een baby was. Destijds hoopte hij dat hij vanaf dat moment continu in haar leven kon blijven en dat Molly hem ‘niet zat zou worden.’