Lichaamstaalexpert: ‘Als Lil’ Kleine zijn verloofde zoent, verstart ze’

Het was twee weken geleden groot nieuws: Lil’ Kleine en zijn verloofde zouden elkaar in de haren zijn gevlogen op Ibiza. Allerlei verhalen deden de ronde, zo werd de rapper ervan beschuldigd Jaimie te hebben mishandeld. Volgens ooggetuigen was Jaimie bebloed en gewond de lobby van een hotel in gerend. De artiest werd vervolgens gearresteerd op het Spaanse eiland, maar de zaak werd later geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Het management van Jorik Scholten, zoals Lil’ Kleine echt heet, bevestigde overigens wel dat er ‘een incident’ tussen hen was geweest, maar wijdde niet inhoudelijk uit.