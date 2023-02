Liefdesavontuur van Wilfred en François abrupt geklapt: 'Mijn gevoel gaf het al aan’

MAFSWaar François en Wilfred het perfect gematchte bruidspaar leken in Married at first sight , zijn de twee nu toch van hun roze wolk gevallen. En hard ook. In een nieuwe aflevering van het RTL4-programma onthulde Wilfred woensdagavond dat zijn liefdesavontuur met François zelfs aan een eind is gekomen. ,,Hij gaf aan dat hij die vlinders niet had.”

Het leek direct raak bij het altaar: François en Wilfred glunderden toen hun ogen elkaar ontmoetten en in de weken die volgden leken de twee alleen maar dichter naar elkaar toe te groeien. Tijdens de huwelijksreis knuffelden François en Wilfred erop los en later werden er zelfs voorzichtige gesprekken gevoerd over samenwonen.

Die toekomstplannen zijn inmiddels van tafel geveegd, werd woensdagavond pijnlijk duidelijk in een nieuwe aflevering van Married at first sight. Gedragsbioloog Patrick van Veen kwam aanvankelijk nietsvermoedend op bezoek, in de hoop de mannen samen aan te treffen. Toen bleek dat Wilfred alleen was gingen de alarmbellen bij Van Veen rinkelen. ,,Er is wel iets veranderd afgelopen week, waardoor jullie niet samen hier zitten”, concludeerde hij.

Quote Je ziet bijna dat hij vecht met de vlinders die hij in zijn buik heeft Patrick van Veen

Wilfred kon niets anders dan beamen dat er inderdaad iets was gebeurd en deed een schokkende onthulling: ,,We hebben een gesprek gehad en dat kwam niet zo goed over. Dus we hebben ervoor gekozen om het te laten voor wat het is en ermee te stoppen” Dat zag Van Veen niet aankomen. ,,Als het gevoel er van de ene kant niet is, dan heeft het geen nut om door te gaan. Denk ik”, verklaarde Wilfred, die vertelde dat het zijn keuze was geweest om een punt achter zijn relatie met François te zetten. ,,Zelfbescherming. Dat lijkt me het beste.”

Waar kwam die zelfbescherming opeens vandaan, vroeg Van Veen zich af. ,,Mijn gevoel gaf het al aan”, zei Wilfred. ,,En na het bezoek aan het kunstmuseum had ik echt zoiets van: ik moet hier niet mee doorgaan. Hij gaf aan dat hij die vlinders niet had. Lastig.”

Emotioneel

De hele situatie zat Wilfred zichtbaar hoog, want de tranen brandden achter zijn ogen. ,,Het gebeurt. Zo gaat het”, probeerde hij zich sterk te houden. Maar Van Veen wist dat de vork anders in de steel zat. ,,Hij heeft zich blootgegeven. Hij is écht verliefd. Je ziet bijna dat hij vecht met de vlinders die hij in zijn buik heeft. Terwijl er aan de andere kant een partner is, François, die zegt van: ‘Ja, ik weet het nog niet. Ik voel het nog niet’.’’

Wilfred meende ondanks zijn verdriet niet gekwetst te zijn. Althans, niet door François. ,,Het is ook gewoon een hele leuke man. Alleen de vlinders zijn er niet. En dat is voor mij kwetsend, omdat ik die wel heb. En elke keer loop je daar dan tegenaan. Als het dan uiteindelijk zo ver komt, dan maak ik voor mezelf de keuze om te stoppen.”

Met het koppelsweekend in aantocht staat Wilfred overigens nog wel een paar lastige dagen te wachten. ,,Ik ga het wel doen, maar het gaat niet van harte in ieder geval’’, besloot hij.

In een vooruitblik van volgende week is te zien dat François en Wilfred wel samen aankomen bij de locatie van het koppelsweekend.

Volledig scherm François en Wilfred in MAFS. © RTL

