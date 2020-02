Liefdesliedjes Xander de Buisonjé meest gedraaid: ‘Dit had ik nooit verwacht’

Xander de Buisonjé is zeer vereerd: zijn Afscheid van Volumia! was vorig jaar het meest gedraaide liefdesliedje van eigen bodem op de Nederlandse radio, zo maakt Buma, de organisatie voor belangenbehartiging in Nederland voor componisten, tekstdichters en muziekuitgevers, bekend. Ook het zilver is voor De Buisonjé met Hou Me Vast.

De zanger schreef beide liedjes. ,,Superleuk, zeker als je ziet welke namen er allemaal bij staan. Een enorme eer”, reageert de zanger.

Van harte!

Xander de Buisonjé: ,,Dank je. Je overvalt me. Ik wist het niet. Dit had ik nooit verwacht. En van Buma, dat is nogal een instantie. Zij hebben de cijfers dus beter kun je het niet hebben. Ik ben hier supertrots op, want Afscheid is echt een liefdesliedje.”

En dat op Valentijnsdag. Waar gaat het over?

,,In dit geval om een kort afscheid van een geliefde. Het was eind jaren negentig. Mijn toenmalig vriendinnetje ging op stage naar Sint-Maarten voor vijf maanden. Ik weet nog dat ik bij mijn ouders was in Son en Breugel. Vol zelfmedelijden. Keelontsteking ook. Ze ging bijna weg en ik voelde me zo ellendig. Ik zat achter de oude witte piano. Wist dat het met die ene zin moest beginnen. ‘Zeg dat je niet hoeft te gaan schat’. Het was geen couplet, geen refrein, maar dit moest het zijn. Daar omheen ben ik het liedje gaan bouwen. Ja, ze weet dat het over haar gaat. Het is volstrekt autobiografisch. We spreken elkaar niet meer, maar gunnen elkaar het beste. Ze is gelukkig met man en kindjes.”

Het werd pas een hit toen het uit was…

,,Ik ging met dat liedje als cadeau voor haar onder mijn arm naar haar toe. Ik zei: ‘Luister maar als ik weg ben.’ Dat was mijn manier om de liefde te betuigen. Toen ik terug was, hadden de jongens van mijn band het liedje in het geheim opgegeven aan de Grote Prijs van Nederland, de muziekprijs. Toen werden we uitgekozen voor de finale in Paradiso waar we in de catacomben een singlecontract tekenden.”

Afscheid als het begin van alles?

,,Klopt. Daarna gingen we een clip opnemen en werd het een hit, maar toen was de verkering uit.”

Zing je het nog vaak?

,,Jazeker en het mooie: ik krijg regelmatig filmpjes door. Van Sem, mijn zoon van zeventien, laatst nog. Stond hij op een feestje waar Afscheid werd gedraaid. Stond daar de jeugd keihard mee te zingen. Geweldig mooi. Dat betekent dat die liedjes de tand des tijds doorstaan. Vroeger moest je het doen met de platenkast van je vader en de radio. Nu is het door streamingdiensten, YouTube en internet out in the open. Dan blijkt toch veel mensen die liedjes het goed blijven doen.”

Het is Valentijnsdag. Wat staat er op het programma?

,,We staan op het punt af te reizen naar Marrakesh met het gezin. Even acht dagen heerlijk vakantie vieren.”

De top tien meest gedraaide Nederlandse liedjes over de liefde op de Nederlandse radio van vorig jaar:

1 Afscheid - Volumia!

2 Hou Me Vast - Volumia!

3 Alles Is Liefde - Bløf

4 Duurt Te Lang - Davina Michelle

5 Ik Leef Niet Meer Voor Jou - Marco Borsato

6 IJskoud - Nielson

7 Stil In Mij - Van Dik Hout

8 Mag Ik Dan Bij Jou - Claudia de Breij

9 Als Het Avond Is - Suzan & Freek