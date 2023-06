Liefhebbers van B&B vol liefde opgelet: seizoen wordt nu afgesloten met reünie

Het nieuwe seizoen van B&B vol liefde gaat bijna van start. In december afgelopen jaar stelden maar liefst elf B&B-eigenaren zich voor aan de kijkers en hun potentiële nieuwe partners. Zij zullen in de nieuwe reeks weer een aantal dates over de vloer krijgen. En de grote vraag is of die matches ook stand houden na de opnames.



Op die vraag krijgen we dit jaar een beter antwoord. Want anders dan de voorgaande twee seizoenen komt er een reünie-aflevering, waarin de kandidaten met elkaar herenigd worden. Deze aflevering is op zondag 27 augustus om 20.00 uur te zien op RTL 4 en wordt gepresenteerd door Art Rooijakkers.