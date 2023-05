Lieke van Lexmond en man zetten Amsterdams herenhuis te koop voor 5,6 miljoen euro

Presentatrice Lieke van Lexmond en haar man Bas van Veggel hebben hun riante onderkomen in Amsterdam te koop gezet voor 5,6 miljoen euro. Waar het stel naartoe verhuist, is niet bekend.

Het 19e-eeuwse herenhuis heeft vijf etages - twee woonlagen en drie slaapverdiepingen - met in totaal 354 vierkante meter, naast het Vondelpark in Amsterdam. Het stel kwam er in 2014 wonen - toen kochten ze het toenmalige kantoorpand voor ruim 1,6 miljoen euro. Ze lieten het grondig verbouwen, met hulp van een architectenbureau. ‘Veel is mooi behouden van wat er nog was. De entree, de trap en de veranda’s zijn zorgvuldig gerestaureerd. Tegelijk is het huis ook geheel geïsoleerd en is er een nieuwe fundering aangebracht', schrijft de makelaarskantoor Broersma, dat zich overigens omschrijft als ‘onroerend goed connaisseur’.

Het pand telt twaalf kamers, waaronder een slaapkamer met open haard, en een achtertuin van 75 vierkante meter ‘met romantische veranda’ met een ‘directe uitgang’ aan het park. Een deel van het huis is bereikbaar met een glazen lift. Op een van de foto's van het huis is een poster te zien met daarop de naam van één van de zoons van Van Lexmond en Van Veggel: Zef, die in 2017 werd geboren. Hij heeft ook een oudere broer, Vik, die in 2014 ter wereld kwam.

‘Niet zo over de top als Zuid’

De makelaar laat ook de huidige bewoners aan het woord. ‘Vanuit het hart gesproken, unieke jaren van ons gezin hebben we hier mogen beleven en we houden zielsveel van dit huis. De ruimte, de sfeer en het kunnen ontvangen van vrienden en familie is wat we het meest zijn gaan waarderen’, schrijven Bas en Lieke. ‘De buurt is heel fijn en gemakkelijk, niet zo over de top als Zuid. We hopen dat ons heerlijke huis bewoond zal gaan worden door mensen die hetzelfde zullen ervaren.’

Op de site van de makelaar zijn alle foto's te zien.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: