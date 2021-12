Liesbeth List wordt geëerd met eigen herdenkingsmunt

Emotionele Kelly Piquet huilt met haar Max mee na ongekend succes in Abu Dhabi

Max Verstappen vloog haar als één van de eersten om de hals nadat hij in Abu Dhabi wereldkampioen van de Formule 1 werd: zijn vriendin, die nagelbijtend had staan toekijken langs de zijlijn. De Braziliaanse Kelly Piquet is een van de verse motoren achter Max’ ongekende succes.

8:25