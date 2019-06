‘Lieve Mona’ op 87-jarige leeftijd overleden

Haar dochter bevestigt dat Mona’s leven nu ten einde is gekomen. Mona verwierf vanaf de jaren zeventig landelijke bekendheid met haar brievenrubriek in de Story. Bijna een kwart eeuw vulde ze voor dat blad de Mona-rubriek. Ze werd een waar fenomeen en in de hoogtijdagen ontving ze meer dan 700 brieven per week. Postzakken vol vragen over abortus, overspel, drugsverslaving, familieperikelen en eenzaamheid.



,,Bij niemand terechtkunnen is echt het ergste dat er is. Het is van alle tijden”, zei ze daarover in 2006 tegen deze krant. ,,Zoals de meeste menselijke problemen. Daarom zie ik mijn leeftijd ook niet als obstakel. Zeker: er wordt in Nederland nu in het algemeen vrijer gedacht over bijvoorbeeld abortus en homoseksualiteit, maar jij zult maar net behoren tot een familie die dat streng veroordeelt. Wanneer je je verhaal niet kwijt kunt, zit je klem en wordt de last ondraaglijk.’’