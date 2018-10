‘Lijdende oudjes? Niks ervan!’

‘Belg’ Angela Schijf werkt strijkgoed weg als ze in Nederland werkt

21:13 De in Antwerpen wonende actrice Angela Schijf (39) is voor haar televisie-, theater- en filmwerk in Nederland zó vaak van huis dat ze altijd een mand strijkgoed meeneemt. Dat werkt ze tussen alle drukke bedrijven in ons land weg. ,,Ik moet creatief omgaan met het huishouden. Dat is de enige manier om voor mijn gezin te blijven zorgen als ik er niet ben.”