Lil Kleine deelt peperdure horloges uit aan gastartiesten concert

Blaas na zeven uur opereren succesvol verwijderd bij Marc de Hond

20:51 Tijdens een zeven uur durende operatie is gisteren de blaas verwijderd bij Marc de Hond, bij wie in december blaaskanker werd geconstateerd. Het is nog afwachten of de tumor helemaal weg is, maar de ingreep is geslaagd. ,,Niet te vroeg juichen, maar de operatie ging goed”, schrijft de 41-jarige theatermaker op Facebook. ,,Mijn gloednieuwe stoma werkt uitstekend.”