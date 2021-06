Lil’ Kleine en Jaimie Vaes lassen relatiepauze in: ‘Even niet in elkaars aura’

Jaimie Vaes en Lil’ Kleine lassen een relatiepauze in. Dat vertelt Vaes in de trailer van haar realityserie Jaimie: In The Vaes Lane . ,,Ik denk dat het heel goed is dat we even niet in elkaars aura zitten, zodat ik even mijn rust kan pakken.”

Rapper Lil’ Kleine (26) belandde eind mei in een politiecel op Ibiza nadat hij zijn verloofde Vaes (31) mishandeld zou hebben. Wegens gebrek aan bewijs werd de zaak geseponeerd, en in een verklaring die het stel naar buiten bracht was er geen sprake van ‘fysiek geweld’. Hoewel Vaes en Jorik Scholten, zoals de rapper in het echt heet, nog wel samen zijn gezien op het Spaanse vakantie-eiland, lijkt zij haar dagen nu vooral door te brengen met haar beste vriend Koen Kardashian.

In de trailer van Jaimie: In The Vaes Lane blikt ze terug op het incident. ,,Had ik verwacht dat het zo zou omslaan? Nee... Dit is het laatste dat ik had gewild. Alleen dit is wel het leven.” Vervolgens vraagt Kardashian hoe Jaimie er zelf in staat. ,,Ik denk dat het heel goed is dat we even niet in elkaars aura zitten, zodat ik even mijn rust kan pakken. Ook voor hem.”

Lees hieronder verder

Volledig scherm Jaimie Vaes is naar eigen zeggen niet lichamelijk mishandeld tijdens de knallende ruzie met haar verloofde Lil’ Kleine op Ibiza. © videostill

Poppenkast

Jaimie vervolgt: ,,Het is reality. Heel Nederland heeft kunnen meegenieten van het drama, om het zo te noemen. Ik kan er nu niet heel veel anders van maken dat het speelt.” Kardashian concludeert dat zij ‘altijd de poppenkast beschermde, maar dat ze nu voor zichzelf kiest’. Vaes knikt. ,,Mijn focuspunt is nu ikzelf. Ik wil gewoon gelukkig worden, gelukkig zijn, lekker in mijn vel zitten. Dat is waar ik nu naar uitkijk.”

Op Instagram deelde Vaes vandaag ook al een cryptische quote. ‘Wanneer je iemand al je liefde, je tranen en je dromen hebt gegeven... Het is moeilijk om die mensen opnieuw te geloven, maar niemand vertelt je dit: de mensen die je pijn doen, doen dat alleen omdat ze nog steeds op zoek zijn naar iets. Ze willen je liefhebben, maar weten niet hoe ze zichzelf moeten liefhebben.’

Zij en Lil’ Kleine volgen elkaar niet langer op Instagram. De twee hebben samen een zoon, Lío (2), die volgens hen niet bij het incident betrokken was. ,,We zijn de liefste ouders voor Lío, we zullen nooit iets doen om hem in een situatie te brengen die ongezond is of gevaarlijk’’, zei Vaes eerder. ,,Die avond is er geen fysiek geweld geweest. Natuurlijk, wij maken ruzie en die ruzies raken weleens verhit. En we snappen ook dat we een voorbeeldfunctie hebben en dit mag absoluut geen voorbeeld zijn dat ruzie oké is.’’

Jaimie: In The Vaes Lane half juli te zien op Discovery+.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.