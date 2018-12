Lil’ Kleine is ‘zijn wereldvrouw’ dankbaar dat zij zijn kindje draagt

Het gonsde al een tijdje van de geruchten, maar afgelopen dinsdag maakten Lil’ Kleine en zijn verloofde bekend de trotse ouders te worden van een zoontje. De reacties op het babynieuws bleven binnenstromen, maar vannacht maakte de rapper tijd om zijn Jaimie even in het zonnetje te zetten.



‘Wilde toch even laten weten hoe trots ik op deze topper ben', schrijft hij bij een foto van Jaimie. ‘ Wat ben jij een wereldvrouw, en wat ben ik jou dankbaar dat je ons kindje wilt dragen. Vanaf nu staat mijn leven in het teken van jullie twee! Bedankt voor het zijn van mijn vrouw en beste maatje', luidt het lieve berichtje van Jorik Scholten, de echte naam van Lil’ Kleine.



Ook Jaimie plaatste vannacht een foto met een mooie boodschap. Bij een kiekje waarop ze knuffelt met Lil’ Kleine en een kus van hem krijgt, schrijft ze: ‘Damn baby, dit is voor altijd', gevolgd door de hashtag mum and dad.



De Amsterdamse rapper is nu iets meer dan een jaar samen met de 29-jarige styliste. De tortelduifjes hebben plannen om in 2019 te trouwen.