Lil Kleine liep hersenschudding op bij beroving

Eva Jinek kan tranen niet bedwingen als ze motto voor zoontje voorleest

Eva Jinek werd gisteravond emotioneel in de kappersstoel bij Özcan Akyol in het NPO 2-programma De Geknipte Gast. De gastheer vroeg of de RTL 4-presentatrice het motto van haar boek Droom Groot wilde voorlezen. Maar toen ze de woorden uitsprak die speciaal voor haar zoontje Pax (3) bedoeld zijn, schoten de tranen in haar ogen.

7:31