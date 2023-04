Lil Kleine na lange tijd weer op Nederlands festivalpodium

De rappers delen op Instagram enkele beelden van het festival. Boef en Lil Kleine brachten in februari samen het nummer Herinnering uit.

Eind vorig jaar trad Lil Kleine voor het eerst weer op in Nederland sinds hij maanden daarvoor werd beschuldigd van het mishandelen van zijn ex-verloofde Jaimie Vaes. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie loopt nog steeds.

