Lily gaat met de koning lunchen, Wesley bedankt juist: ‘Koningshuis liet zich niet van beste kant zien’

Ryan Reynolds vervult wens van terminaal zieke fan: ‘Belangrij­ke herinne­ring’

Ryan Reynolds heeft zaterdag een wens vervuld van de terminaal zieke Jay Fear. De Canadese acteur had de fan (45) en diens gezin uitgenodigd voor de voetbalwedstrijd van zijn Welshe voetbalclub Wrexham. In het stadion nam Reynolds uitgebreid de tijd voor ze en had hij nog een paar andere verrassingen in petto.