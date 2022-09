Linda de Mol: ‘Dat iemand waar je zo van houdt, zich zo blijkt te misdragen bij jonge vrouwen’

Linda de Mol komt in haar editorial voor het blad Linda uitgebreid terug op de rel die ontstond na de uitzending van Boos over The Voice of Holland . Haar man Jeroen Rietbergen bleek een van de personen die zich op de set van het programma had misdragen. ‘De grond verdween onder mijn voeten.’

Op de website van het blad Linda is een eerste stuk van het editorial te lezen. Ze noemt het ‘met afstand het moeilijkste editorial dat ik ooit geschreven heb’. ‘Met constante twijfel: zal ik dit wel doen? Waarom moet ik me verantwoorden? Ik heb niets verkeerd gedaan. Gaat het mensen überhaupt iets aan, het is allemaal veel te privé. Hoe kan ik dit verhaal doen zonder afbreuk te doen aan het leed van slachtoffers of het grote belang van de #metoobeweging? Want als er iets is wat ik niet wil is dat het wel.’



Ze blikt terug op 12 januari. ‘De dag waarop de mail van Tim Hofman in één vernietigende klap alles veranderde. De grond verdween onder mijn voeten. Dat iemand waar je zo ontzettend van houdt zich zo blijkt te hebben misdragen bij jonge vrouwen.. Dat brengt een bak verdriet en woede, verbijstering en onbegrip met zich mee die ik hier niet eens kan beschrijven.’



Jeroen Rietbergen, de toenmalig partner van Linda, was een van de vier personen waar de uitzending van Boos om draaide. Hij gaf onmiddellijk toe zich grensoverschrijdend te hebben gedragen tegenover jonge vrouwen die betrokken waren bij het programma. Linda maakte meteen een einde aan de relatie.

Roes

De eerste dagen gingen volgens Linda ‘letterlijk in een roes’ aan haar voorbij. ‘Jeroen ging het huis uit, familie en vrienden kwamen. Ik ging van ongeloof naar enorme woede, naar hele depressieve gedachten. Schaamte ook, zo veel schaamte, want heel Nederland kreeg dit mee… Ik wilde de deur niet meer uit, geen vreemde mensen onder ogen komen, sloot me op in mijn eigen huis, deed ’s nachts geen oog dicht en kon alleen maar huilen. En al was ik omringd door lieve vrienden en familie, ik heb me nog nooit zo eenzaam gevoeld.’



Ze zegt overvallen te zijn door de haat op social media en de stevige columns die volgden. ‘Ik kon letterlijk niet bevatten dat mij – door een niet-kloppende zin in Jeroens statement – een deel van de schuld in de schoenen geschoven werd. Ik wist, en dat zweer ik op allebei mijn kinderen, helemaal van niets bij The Voice.’ Ze doelt hiermee op de zin: ‘Bij mijn gezin en mijn werkgever ben ik al eerder diep door het stof gegaan, maar bij deze wil ik aan de betreffende vrouwen mijn oprecht gemeende excuses aanbieden voor dingen die ik nooit had mogen doen.’ Waardoor het lijkt dat Linda al van meer op de hoogte was.

Ali B

Over de zaak rond Ali B schrijft ze: ‘Ook het feit dat ik uiterst vertrouwelijke gesprekken met Jildou van der Bijl (creatief directeur van Linda) – waar ik niet eens bij ben geweest, maar wel kort van op de hoogte ben gebracht – op uitdrukkelijke wens van twee vermeende slachtoffers van Ali B ook echt vertrouwelijk heb gehouden, werd me voor de voeten gegooid. Ineens was ik ook nog degene die Ali misschien wel in staat had gesteld door te gaan. De twee bedankbrieven die ik ontving, waarin ze me schreven hoe goed ze waren opgevangen bij Linda en hoe erg ze het voor mij vonden dat ik zelfs hier nog de blame voor kreeg, staan met hun toestemming aan het einde van dit editorial en boden zeker troost, maar de vraag waarom ik het ook nog hiervoor moest ontgelden, krijg ik tot op de dag van vandaag niet beantwoord.’



Linda geeft aan dat ze het eigenlijk helemaal niet meer zag zitten. Ze heeft zelfs onderzocht of ze iets anders wilde gaan doen. ‘En ik heb om die vraag te beantwoorden voor het eerst van mijn leven professionele hulp gezocht.’ Uiteindelijk was het een goede vriend die met de tekst ‘de lieve mensen zijn met meer’ Linda weer op het positieve pad bracht.

De Mol besloot in januari al haar werkzaamheden tijdelijk neer te leggen, nadat naar buiten was gekomen dat haar partner Jeroen Rietbergen beschuldigd werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij het programma The Voice of Holland. Begin september keerde De Mol terug op televisie met haar programma Miljoenenjacht.

Het volledige editorial is morgen te lezen in het tijdschrift Linda.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de Avondshow van Arjen Lubach, de rel rond B&B vol liefde, de matige scores van RTL en de vele talkshows. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: