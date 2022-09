Linda de Mol doet haar verhaal in nieuwe editie LINDA

Voor het eerst een stel van hetzelfde geslacht in Peppa Pig

In de populaire kinderanimatieserie Peppa Pig is voor het eerst een koppel met hetzelfde geslacht te zien. In de aflevering, die dinsdag in het Verenigd Koninkrijk te zien was, werd het varkentje Peppa voorgesteld aan de twee moeders van haar ijsbeervriendin Penny.

7 september