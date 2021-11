Linda de Mol en Egbert-Jan Weeber samen in nieuwe serie

radio 5 Radiopre­sen­ta­tor Daniël Dekker stapte over: ‘Was tijd om mijn hart te volgen’

Hij had ‘kunnen uitzwemmen’ in een managersfunctie, maar radiopresentator Daniël Dekker koos voor NPO Radio 5. Die is in sprinttempo bezig een van Nederlands grootste stations te worden. ,,Een baken in een veranderende wereld.’’

