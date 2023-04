Linda de Mol in shock als Tony 5 miljoen euro wegspeelt in Miljoenenjacht: 'Wat doe je nou?'

Met video Miljoenenjacht -kandidaat Tony kende zondagavond niet bepaald een goede start in de seizoensafsluiter van het SBS 6-programma. Ruim 1,5 miljoen mensen zagen hoe hij direct de felbegeerde 5 miljoen euro wegspeelde, waardoor presentatrice Linda de Mol zich een hoedje schrok. ,,Dat is niet de afspraak, hé?” klonk het beteuterd.

Wie meedoet aan Miljoenenjacht hoopt natuurlijk op een zo hoog mogelijk bod van de bank en dat het monsterbedrag van 5 miljoen euro in het eigen koffertje zit. De 35-jarige Tony kon die droom zondagavond al snel uit zijn hoofd zetten, want hij gooide in de eerste ronde direct de koffer met dat bedrag uit het spel. Linda de Mol kon even haar oren niet geloven. ,,Ik moet dit even verwerken. Wat doe je nou?” riep ze uit. Tony lachte het sportief weg. ,,Moest een beetje sensatie zijn hè, de laatste aflevering”, zei hij.

Het geluk bleek ook in de volgende rondes niet echt aan Tony’s zijde te staan. Zo vloog de 750.000 euro eruit, net als de 2 miljoen euro én de 2,5 miljoen euro. ,,Dat is niet best, hé”, merkte Tony droogjes op. De Mol baalde ondertussen als een stekker. ,,Oh wat jammer. Ik dacht de laatste, een leuke jonge vent, twee kleine kindjes en die gaat gewoon als miljonair de deur uit.” Maar dat ging niet meer gebeuren.

Bod van de bank

Ondertussen werd het bod van de bank ook steeds lager. Tony ging niet akkoord met 25.000 euro en besloot gewoon door te spelen. ,,Ik moet nu vier lage wegspelen”, klonk het optimistisch. Dat ging twee keer goed, maar bij het derde koffertje vloog de 1 miljoen euro er alsnog uit. ,,Misschien moet je eens de koffers nemen die je niet zou willen nemen”, opperde De Mol. De bank kwam vervolgens met een tegenbod van 28.000 euro, maar daar wilde Tony nog niet aan. En dus werd het no deal.

Tony’s lef werd uiteindelijk beloond. Want hoewel hij alle extreem hoge bedragen had weggespeeld en daarna nog twee keer een bod van de bank afwees, kreeg hij uiteindelijk een aanbieding van 111.000 euro. Dat bedrag kon Tony na alle pech die hij had gehad niet meer afslaan. Bovendien bleek dat er slechts 20 cent in zijn eigen koffertje zat. ,,Mooi gelopen”, concludeerde hij.



