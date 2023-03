Linda de Mol maakt excuses: ‘Dat waren ondoordachte opmerkingen’

‘Even voor de goede orde: als ik een rijtje ‘sexy onderwerpen’ zou moeten verzinnen, zit de overgang daar nog steeds beslist niet bij, maar het spijt me oprecht dat ik door die ondoordachte opmerking eruit te flappen het onderwerp misschien in een taboehoek geduwd heb waar het zeker niet thuishoort’, schrijft De Mol in de editorial van het aprilnummer van Linda, waarvan het thema ‘helse hormonen’ is.



Volgens De Mol komt het onderwerp overgang ‘gelukkig’ steeds meer uit de taboesfeer, maar geldt dat niet voor hormoontherapie. Zelf heeft de presentatrice ook last van hormonale klachten. Dat begon nadat ze stopte met het slikken van de pil. ‘Geen zweetaanvallen, maar rare hartkloppingen en werkelijk geen nacht waarin ik ononderbroken een uur of zes kon slapen. En de blaasontstekingen, haaruitval en chronische vermoeidheid’, zo somt ze haar klachten op.