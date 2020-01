Linda de Mol speelt in remake Italiaanse tragikomedie

Perfetti Sconosciuti was in Italië een grote hit; de film won talloze prijzen op buitenlandse festivals. Er volgde al een groot aantal remakes; zo werden er al een Griekse, een Spaanse, een Turkse, een Franse, een Koreaanse, een Hongaarse, een Mexicaanse, een Chinese, een Russische en een Duitse versie van de film gemaakt.

Het scenario van de Nederlandse Perfetti Sconosciuti wordt geschreven door Frank Houtappels; de regie is in handen van Will Koopman. Een van de hoofdrollen wordt gespeeld door Linda de Mol; de andere acteurs zijn nog niet bekend. De opnames moeten dit voorjaar plaatsvinden.

Van het team van Gooische Vrouwen draait momenteel nog de tragikomedie April, May en June in de bioscopen. De film vertelt over drie zussen die voor het eerst in jaren samenkomen omdat hun moeder om euthanasie heeft gevraagd. De film trok in ruim een maand tijd al bijna een half miljoen bezoekers naar de bioscopen.