Linda de Mol trekt 1,2 miljoen kijkers met coronaproof Miljoenenjacht

Zo waren er slechts 8 zogenoemde koffermeisjes, in plaats van 26. In de studio waren nog steeds tien wijken vertegenwoordigd, maar per vak zaten er geen 50, maar 5 deelnemers met dezelfde wijkcode. ,,Het is even niet anders”, legde Linda de Mol bij de start van het programma uit. ,,Nu er zo weinig mensen in de zaal zijn, is de kans dat je naast mij – op anderhalve meter afstand – komt te staan en misschien wel miljonair wordt, ongeveer tien keer zo groot als normaal.”