Linda de Mol valt uit tegen koffermeisje: ‘Wil jij dat nóóit meer doen?’

De spanning was om te snijden toen een koffermeisje - sinds dit seizoen maken 13 vrouwen en 13 heren de koffertjes open - haar gouden troef nummer 9 open klikte, en keek alsof ze water zag branden. Ruben had 5 ton weggespeeld, maar wie snel keek had ook aan de gevreesde 5 miljoen kunnen denken. ‘Ooo! Wil jij nóóit meer zo kijken?!’, riep Linda, terwijl ze van de zenuwen naar haar buik greep, naar de brunette uit. ‘Ze keek echt zo van: het is de 5 miljoen, en ik zag die 5 en al die nullen, maar het was maar 5 ton.’ ‘Sorry…’, reageerde het koffermeisje zachtjes terug. Nadat iedereen opgelucht adem had gehaald, sloot Ruben een deal met de bank voor 449.000 euro. Een luttel bedrag vergeleken met de 5 miljoen die inderdaad in koffer 4 bleek te zitten.