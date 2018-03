Linda de Mol verrast door FIOD-inval bij belastingadviseur

Tom Tates

Het OM verdenkt de belastingadviseur ervan dat hij een aantal bekende Nederlanders op papier heeft laten emigreren naar belastingparadijzen als Kanaaleiland Guernsey en het Cyprus. Via deze en andere fiscale trucs zou de man miljoenen euro's uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hebben gehouden. In zijn klantenbestand heeft deze Frank B. een flink aantal BN'ers. Linda de Mol, maar ook bij voorbeeld Patricia Paay en dj's Afrojack en Tiësto.

In een korte schriftelijke verklaring die De Mol gaf aan zakenblad Quote stelt de presentatrice 'in shock' te zijn. ,,Frank B. doet al meer dan 25 jaar mijn financiële zaken, overigens zonder welke buitenlandse constructie dan ook'', aldus De Mol in haar reactie. ,,Vanuit die relatie is hij onbezoldigd lid van de raad van toezicht van mijn stichting. Als blijkt dat hij bewust grote fouten heeft gemaakt, kan daar natuurlijk geen sprake meer van zijn.''

Volgens het OM richtte Frank B. in de belastingparadijzen bedrijfjes (vennootschappen) op waarvan hij zichzelf benoemde als bestuurder. Formeel is dat toegestaan, mits de oprichter daar een vergunning voor heeft. Maar die had hij niet. Verder zou de man met nepdocumenten valse belastingaangiften hebben gedaan voor zijn bekende klanten die jaarlijks vele miljoenen verdienen met hun werk.

B. reageert bij monde van zijn advocaat Annabel Vissers 'verbijsterd' op de berichtgeving over de inval. ,,Dit steekt met name nu dit alles gebeurt zonder dat mijn cliënt in staat is gesteld daar, via de juridische kanalen, op te reageren.''

Over de zaak zelf zegt Vissers: ,,Ofschoon mijn cliënt bijzonder onaangenaam is verrast door het onderzoek, zal hij met de autoriteiten werken om de ontstane misverstanden op de kortst mogelijke termijn op te lossen.''

De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) doorzocht dinsdag in verband met het strafrechtelijk onderzoek naar de adviseur zijn kantoor en woning in Amsterdam. Ook zijn invallen gedaan bij administratiekantoren in Volendam en Utrecht. Wat de FIOD daar heeft aangetroffen, is onbekend.