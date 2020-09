Linda de Mol wordt langzaam onttroond als tv-koningin

Vooropgesteld: 703.000 kijkers zijn voor SBS 6-begrippen nog steeds prima kijkcijfers. Die score noteerde Linda de Mol gisteravond met Ik hou van Holland. Echter zit er wel een grote maar aan die vaststelling. Het is inmiddels het zestiende seizoen van de oer-Hollandse spelshow en de kijkcijfers zijn nog nooit zo laag geweest. In de hoogtijdagen dat de quiz met BN’ers bij RTL 4 werd uitgezonden, keken er ruim 2,5 miljoen kijkers. Ook afgelopen seizoen - en daarmee de eerste reeks die op SBS 6 werd uitgezonden - kon rekenen op hogere kijkcijfers. Gemiddeld keken er bijna 1,2 miljoen kijkers naar Linda, die werd vergezeld door Jeroen van Koningsbrugge en Guus Meeuwis. Die laatste is in het zestiende seizoen vervangen door grappenmaker Leo Alkemade.

Concurrent

Aan alle kanten wordt het SBS 6-programma inmiddels ingehaald. NPO 1 was de topscorer met bijna 2,6 miljoen kijkers voor het jubileumseizoen van Wie is de Mol?, maar ook commerciële concurrent RTL wist het beter te doen. Holland's Got Talent noteerde 859.000 kijkers. De status van Linda als tv-koningin brokkelt daarmee langzaam af.



Gelukkig voor Linda krijgt ze vanavond alweer een herkansing met een nieuwe aflevering van Miljoenenjacht. En die spelshow is gelukkig nog niet aan slijtage onderhevig. Afgelopen week stond ze met 1,2 miljoen kijkers voor dat programma fier op de tweede plek in de kijkcijferlijst en hoefde ze alleen het Achtuurjournaal voor zich te laten gaan. Ook versloeg ze haar eigen tv-kindje Weet ik veel, dat na haar overstap naar SBS 6 wordt gepresenteerd door Beau van Erven Dorens.