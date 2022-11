Linda de Mol ziet op tegen feestdagen: ‘Pijnlijke herinnering aan hoe leven jaar geleden was’

Normaal gesproken had De Mol al vanuit haar auto ‘keihard’ meegezongen met kerstliedjes, struinde ze het internet af voor recepten voor het kerstdiner en schitterde haar buitenkerstverlichting al voordat Sinterklaas zijn intrede in het land had gemaakt. Maar dit jaar niet. Dit jaar is het anders, schrijft De Mol in de nieuwe editorial voor haar blad Linda.

‘In mijn familie van echte kerstlovers ben ik altijd de allergrootste kerstmuts geweest. En nu, voor het eerst van mijn leven, zie ik er meer tegenop dan tegen een wortelkanaalbehandeling. Ja, je moet in het leven altijd zelf de slingers ophangen, ik weet het, maar de donkere dagen voor kerst en die twee feestdagen zelf duren vast eindeloos lang als ze je er continu pijnlijk aan herinneren hoe anders je leven een jaar geleden was’, schrijft De Mol. Daarmee doelt ze hoogstwaarschijnlijk op de breuk met haar inmiddels ex-partner Jeroen Rietbergen, die in het The Voice-schandaal wordt aangewezen als een van de personen die zich op de set van het programma heeft misdragen.

De Mol staat ook niet bepaald te springen als het op de jaarwisseling aankomt. ‘Ik denk dat ik mijn kinderen maar vraag om met hun vaste verkering een groepshug met me te doen op het moment suprême’, grapt ze cynisch. Wat de blondine nog enigszins goed doet, is dat ze ergens heeft gelezen dat bijna 60 procent van de Nederlanders tegen de feestdagen opziet. ‘Dus als dat klopt ben ik bepaald niet de enige.’

Tel daarbij op dat - zo stelt De Mol - het woord ‘crisis’ dit jaar zo vaak is gevallen, dat er nog veel meer mensen moeten zijn die het moeilijk hebben. En dus pleit ze voor meer saamhorigheid. Door bijvoorbeeld een bemoedigende brief naar iemand te sturen of te kleine kinderkleren naar een gezin te brengen dat het goed kan gebruiken, oppert De Mol.

‘Met andere woorden: hang een paar slingers voor een ander op, daar word je blij van. En wat jezelf betreft: flikker Instagram met de picture perfect-foto’s van shiny happy people een tijdje van je telefoon en bedenk dat we met een heleboel zijn die het leven om welke reden dan ook even niet zo fijn vinden. En dat dat helaas nou eenmaal bij het leven hoort’.

