Linda Hakeboom heeft laatste bestraling achter de rug

Linda was aanvankelijk eind februari klaar met de behandelingen, maar in april werden er nog een paar kwaadaardige cellen gevonden. Hoewel ze ertegenop zag om opnieuw met chemo te starten, besloot ze toch om door te zetten. ,,Er is heel weinig kwaadaardigs gevonden, maar ze zeggen toch bij mijn leeftijd en type kanker alles te willen doen om te voorkomen dat het ooit nog terugkomt”, aldus Linda. Daar is ze het, zo zei ze, volledig mee eens. ,,Alles wat ik nu kan doen, ga ik gewoon doen. Liever nog een halfjaar langer bijwerkingen, dan dat ik ooit weer hierin terechtkom.”



Vandaag heeft Linda dus haar laatste bestraling gehad. Nu kunnen de artsen met chemotherapie starten. De filmmaker is ontzettend blij, zo valt op te maken aan de grote glimlach op haar gezicht. ‘Kijk, dít zijn nou de belangrijkste berichten’, reageert Chantal Janzen, die zich de afgelopen weken heeft gefocust op het Eurovisie Songfestival.



Ook andere vrienden laten van zich horen. ‘Beste nieuws van de week’, aldus actrice Marlijn Weerdenburg. En komiek Soundos El Ahmadi: ‘Yes!! Echt heel fijn lieverd.’



In augustus vorig jaar werd bij Linda borstkanker ontdekt. In oktober begon de eerste chemotherapie, die ze na vijf maanden in februari afrondde. Ze houdt haar volgers geregeld op de hoogte van haar ziekteproces via sociale media en vlogs.