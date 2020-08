Linda Hakeboom maakt zich op voor ‘medische mallemolen’ na ontdekking borstkanker

,,Goeiemorgen, ik laat even wat van me horen”, aldus de RamBam-presentatrice op Instagram, lopend in de parkeergarage van het ziekenhuis. ,,Ik ga nu de medische mallemolen in. Ik hoef gelukkig niet alleen, Rolf is mee, dat scheelt wel echt de helft.” Vandaag moet ze een aantal scans ondergaan om te zien hoe ze ervoor staat. ,,Daar ben ik best wel zenuwachtig over”, aldus Linda.