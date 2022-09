Linda Hakeboom voelt opnieuw knobbel: ‘Ik ga ervan uit dat de echo prima is’

Linda Hakeboom heeft onlangs opnieuw een knobbeltje ontdekt en laat daarom morgen voor de zekerheid een echo maken. Hoewel haar arts zich ‘niet direct’ zorgen maakt, ‘doet het toch iets in je hoofd’. Dat vertelt de televisiemaker vandaag in een video, waarin ze een update geeft over haar herstel.

Hakeboom is herstellende van botkanker. Ze maakte vorig jaar augustus op Instagram bekend dat alle kanker na verschillende behandelingen weg is uit haar lichaam. De laatste tijd was de 36-jarige brunette wat minder actief op sociale media en ze kreeg daarom veel vragen hoe het nu eigenlijk met haar gaat. Vandaag geeft ze daar in een lange video antwoord op. ,,Nou, ik heb eigenlijk een dubbel antwoord. Want ja, het gaat goed met me. Ik ben behoorlijk aan het herstellen, ik kan weer een heleboel dingen doen in het leven en dat vind ik hartstikke leuk. Het gaat wel een beetje met vallen en opstaan soms”, steekt ze van wal.

De televisiemaker stelt nog lang niet de conditie te hebben die ze had voor ze haar diagnose kreeg. Bovendien kampt ze met pijn in haar schouder door schade van de bestraling. ,,Jassen aantrekken is moeilijk, m’n haar föhnen is moeilijk. Dat zijn allemaal van die dingen waar je normaal niet over nadenkt, dat je die gewoon kan. Die kan ik nu niet echt handig.”

Echo

Maar er is ook iets waar Hakeboom mee worstelt: ze ontdekte onlangs opnieuw een knobbel. En hoewel er waarschijnlijk niets aan de hand is, zit het haar toch niet helemaal lekker. ,,Ik heb mijn arts ook gebeld en die zei: je bent daar geopereerd, bestraald. En bestralingsschade kan na maanden en jaren daarna nog ontstaan en erger worden. En daardoor kan er van alles in het weefsel veranderen.”

Hakebooms arts maakt zich daarom ‘niet direct’ zorgen. ,,Maar het is natuurlijk wel iets, dat doet gewoon iets in je hoofd. Vroeger als ik ooit wel iets voelde dacht ik niet eens aan de optie dat het zoiets als kanker zou kunnen zijn. En nu schiet het meteen door m’n hoofd. En dat is iets waar ik mee moet leren leven.”

Omdat Hakeboom toch zeker wil weten dat haar angst ongegrond is, laat ze morgen een echo maken. Ze blijft echter wel positief en belooft haar volgers, hoe moeilijk ze het ook vindt om dingen soms onder woorden te brengen, vaker een update te geven. ,,Maar goed, ik wilde vooral even laten weten dat het best wel goed gaat. Ik ga ervan uit dat die echo gewoon prima is en dat het verhaal is: niets aan de hand. En ik wil jullie heel veel liefs sturen en dankjewel voor het vragen hoe het met me gaat”, besluit ze.

Hakeboom maakte in 2020 bekend de diagnose borstkanker te hebben gekregen. Vanaf dat moment hield ze haar volgers op sociale media wekelijks op de hoogte van alle perikelen. Ze vertelde over de goede dagen, maar was ook openhartig over de slechtere dagen.

