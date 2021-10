Linda straalt in bijzondere bh en Loes onthult geslacht van haar kindje met Douwe

Evelien de Bruijn schaamt zich er niet voor dat ze in het weekend graag snuift.

Sander ontkent dat hij de Alien is, maar wie is het dan wel? Alle hints ontleed

Het was even raar om de kinderen van Ruinerwold op de plek van de Linda’s en Wendy’s te zien

Om een lied in te zingen moet je niet alleen goed bij stem zijn, maar ook de juiste energie hebben. Kijk maar naar Jochem van Gelder .

Het enige wat Bonnie St. Claire tegenwoordig nog sterk drinkt, is haar thee.

Je hoort weleens dat zwangere vrouwen extreme trek krijgen in de gekste dingen. Famke Louise heeft dat niet zo.

In haar voetbaltijd kwam het haar op een gele kaart te staan als ze haar shirtje uittrok, dus tegenwoordig neemt Anouk Hoogendijk het er lekker van.

Voormalig mooiste vrouw van Nederland Sylvana IJsselmuiden laat menig fan in katzwijm vallen, maar gelukkig kan ze hen ter plekke oplappen.

Heleen van Royen maakt zulke lekkere gin-tonics dat ze meestal al op zijn voordat de drankselfie is gemaakt.

Sylvie Meis is weer eens met haar zandvoeten op een bank gaan staan, maar gelukkig herkent de hotelbaas haar niet op de foto.

De halve rode loper bij het Televizier-Ring Gala liep in outfits van Addy van den Krommenacker, maar hij had tóch een slechte avond. Pas op de foto’s zag hij dat zijn strikje was afgezakt.