Lionel Richie grapt over botox bij koning Charles: ‘Geloof het of niet, we zijn even oud’

Met videoDe Amerikaanse zanger Lionel Richie (73) heeft in een vraaggesprek bij de BBC onthuld welke opvallende grap hij altijd maakt bij zijn goede vriend koning Charles. De artiest is zaterdag bij de kroning van de monarch en treedt zondag ook voor hem op.

,,Ik kom uit Alabama, hij komt uit de koninklijke familie’’, schetste Richie vrijdag het contrast in hun achtergronden, die hun vriendschap extra bijzonder maakt. ,,Het idee dat wij vrienden zijn, anders dan alleen mensen die ‘hallo, hoe is het?’ zeggen, lijkt ongewoon. Maar toen we elkaar ontmoetten, ontdekte ik iets over hem: we hebben hetzelfde soort hart.’’

De twee willen hun fortuinlijke positie gebruiken om iets terug te doen voor de maatschappij, aldus de zanger. ,,Geloof het of niet, we zijn even oud’’, zei hij. Richie is 73 jaar, Charles 74. ,,Dat geloof ik niet, dat ga ik straks checken’’, lachte presentatrice Kirsty Young.

Volledig scherm Koning Charles en Lionel Richie afgelopen woensdag. © Reuters

,,We hebben een grapje dat we onderling maken’’, verklapte Lionel. ,,Hij zegt altijd: ‘Lionel, hoe kan het dat jij eruitziet zoals je eruitziet, en dat ik eruitzie zoals ik eruitzie?’ Dan zeg ik: ‘als je naar Hollywood komt, kan ik je wel helpen’’’, grijnsde de zanger, verwijzend naar de cosmetische industrie in Amerika, waar hij zelf kennelijk graag gebruik van maakt. ,,Daar maak ik een documentaire over, als Charles dat gaat doen’’, beloofde de presentatrice.

Lionel Richie en Charles kennen elkaar al jaren, aanvankelijk via gezamenlijke vrienden. Richie is ambassadeur van The Prince’s Trust, een goed doel dat Charles in 1976 oprichtte om jonge mensen te helpen richting een baan of opleiding. De zanger kijkt erg uit naar zijn optreden voor zijn vriend zondagavond, wanneer ook onder anderen Katy Perry en Take That zingen.

Volledig scherm Lionel Richie arriveert zaterdag bij Westminster Abbey in Londen voor de kroning. © Getty Images

