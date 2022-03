Lisa Loeb wint 'hoogbegaafdenprijs' Impact Award

Loeb won in 2021 het populaire televisieprogramma De Slimste Mens. Daarin merkte zij ‘dat slim zijn voor vrouwen niet vanzelfsprekend is’. De jury waardeert met de prijs de open manier waarin ze daarmee omging in het programma. Loeb hoopt een goede ambassadeur voor hoogbegaafden en dan vooral voor hoogbegaafde vrouwen te zijn, zo reageert de ‘dankbaar en vereerde’ winnares in een verklaring.