Lisa Marie Presley wordt begraven op Elvis’ landgoed Graceland, bij haar vader en haar zoon

De donderdag overleden Lisa Marie Presley (54) wordt begraven op Graceland, het beroemde landgoed van haar vader Elvis. Ze komt naast haar zoon Benjamin te liggen, die in 2020 al overleed. De King of rock ‘n roll zelf ligt ook begraven op het landgoed in Memphis.

Het huis werd gisteren al een soort bedevaartsoord voor fans, die onder meer bloemen legden en herinneringen ophaalden aan Lisa Marie Presley, aldus persbureau AP. De singer-songwriter was de enige dochter van de iconische artiest. Ze erfde het landgoed nadat haar vader er in 1977 op zijn 42ste stierf, zij was toen 9 jaar. Samen met enkele familieleden ligt hij begraven in de zogenoemde Meditation Garden.

Volledig scherm Fans eerden Lisa Marie Presley gisteren bij Graceland. © Reuters

Onder hen is Lisa Marie’s zoon Benjamin Keough, die zo’n drie jaar geleden op 27-jarige leeftijd zelfmoord pleegde. Lisa Marie Presley laat haar moeder Priscilla (77) achter, evenals dochter Riley Keough (33) en tweelingdochters Harper en Finley (14). Ze woonde zelf niet in haar geboortestad Memphis, maar ging er wel regelmatig naartoe, bijvoorbeeld om haar vader te herdenken. Ze was er afgelopen zondag nog, toen hij 88 jaar zou zijn geworden.

Wanneer de uitvaart plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Lisa Marie stierf donderdag in het ziekenhuis, kort nadat ze thuis naar verluidt een hartstilstand had gehad. Fans trokken naar Graceland, terwijl talloze beroemdheden haar herdachten op sociale media. ‘De wereld is een diamant verloren vandaag’, schreef zangeres Pink bijvoorbeeld.

Volledig scherm Fans bewijzen Lisa Marie Presley een laatste eer bij Graceland. © Getty Images

Lisa Marie en moeder Priscilla waren deze week nog bij de uitreiking van de Golden Globes, waar acteur Austin Butler een prijs won voor zijn rol als Elvis in de film over zijn leven. Zijn hart ‘ligt aan stukken’ sinds het nieuws, laat hij weten. ,,Ik ben voor altijd dankbaar voor de tijd die ik mocht doorbrengen in haar licht en zal de stille momenten die we deelden voor eeuwig koesteren. Haar warmte, liefde en authenticiteit zullen voor altijd worden herinnerd.’’

