LIVE | Koninklijke familie heeft lange periode van rouw, prins Harry vertrekt bij Balmoral Castle

Het laatste nieuws:

- De Britse koningin Elizabeth is gisteren op 96-jarige leeftijd in haar Schotse kasteel Balmoral overleden. Ze overleed vredig, aldus het paleis. Elizabeth zat zeventig jaar op de troon en was daarmee de langst regerende monarch uit de Britse geschiedenis.

- Charles spreekt vanmiddag voor het eerst als vorst het volk toe. Waarschijnlijk is dat om 18.00 uur Engelse tijd (19.00 uur in Nederland) via een opgenomen boodschap op de BBC. Normaal zou zijn koningschap binnen 24 uur formeel worden bekrachtigd door enkele honderden leden van de Accession Council, maar door praktische problemen gebeurt dit zaterdag pas. Lees hier meer: zo zien de komende dagen eruit in het Verenigd Koninkrijk.

- Bij Buckingham Palace zijn duizenden mensen samengekomen na het nieuws over Elizabeth. Gisteravond, maar ook vanmorgen weer is het druk. Ook bij Balmoral Castle, waar de Britse koningin op dit moment is, staat een groep mensen in de stromende regen bij de hekken.