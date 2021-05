LIVE | Utrechtse Stefania zet zaal op zijn kop, complimenten voor outfit van Nikkie,

Video Miljoenen­pu­bliek voor Máxima: helft tv-kij­kers zag verjaar­dags­in­ter­view

18 mei Het grote interview van Matthijs van Nieuwkerk met de jarige koningin Máxima is gisteren door 3,2 miljoen mensen bekeken. Meer dan de helft van de tv-kijkers (51,2 procent) op dat tijdstip had het vraaggesprek op staan. Het was daarmee met stip het best bekeken programma van gisteravond.