Live verslag landelijke onderwijsstaking in De Ochtend Show to go

Gordon zet Blaricumse villa te koop: Tijd om verleden achter me te laten

16:11 Gordon (51) gaat zijn villa in Blaricum te koop zetten. Dat heeft hij vandaag laten weten in een video op sociale media. De presentator heeft zijn leven volledig omgegooid en is van mening dat zijn luxe stulpje tot het verleden behoort. ,,Het is tijd voor verandering.’’