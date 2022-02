Liza Sips had voorstadium baarmoederhalskanker: ‘Ontzettend geschrokken’

Sips had vorig jaar meegedaan aan het bevolkingsonderzoek en een uitstrijkje laten afnemen. De actrice werd doorverwezen naar de gynaecoloog omdat het HPV-virus was aangetroffen. ,,Ik kan het me nu bijna niet meer voorstellen, maar ik wist destijds niet eens wat het HPV-virus was! Toen ik het googelde, schrok ik wel even: het HPV virus is het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken.”