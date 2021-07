Loeki is terug, maar wel veranderd: ‘Een bollere toet, een groter oogvlak en een heel mooi golvend kapsel’

Loeki's moeder

Haar lobby om Loeki de Leeuw terug op televisie te krijgen duurde jaren, maar het lukte. Sindsdien is Louise Geesink, rechtenhouder van het reclameleeuwtje, zo in haar nopjes dat ze de Ster-directie bij elk bezoek trakteert op croissantjes. Zodra de gebaksdoos op tafel staat, worden er zaken gedaan over de nieuwste Loeki-filmpjes. De ideeën komen van Geesink zelf. Zij tekent de storyboards; filmscripts waarin de grapjes in drie schetsen zijn uitgetekend. Vaak gaat er iets mis: Loeki struikelt op de atletiekbaan over een horde of belandt op z’n kop in de sneeuw.