Lof voor eerste dove kandidaat ooit in Dancing with the stars: ‘Maar moet geen inspiratieporno zijn’

De Britse versie van het programma Dancing with the stars schrijft komend seizoen geschiedenis met een dove deelnemer. Actrice Rose Ayling-Ellis (26) trekt haar dansschoenen aan, terwijl ze het geluid van de muziek niet kan horen. Belangengroepen spreken van een belangrijke stap voor de emancipatie, maar benadrukken dat het geen ‘inspiratieporno’ moet zijn.

Ayling-Ellis is bekend van de hitserie Casualty en BBC-soap Eastenders, waarin ze sinds vorig jaar als eerste dove persoon een eveneens doof personage speelt. ,,Ik hoop dat ik de dovengemeenschap trots maak en nog meer grenzen verleg’’, zei ze bij de bekendmaking van haar deelname volgens The Guardian.

Baanbrekend is haar deelname zeker. De actrice zag als kind nooit dove mensen op televisie en kreeg daardoor het idee dat een tv-carrière voor haar niet was weggelegd. In dat licht is haar deelname van grote waarde.

,,Bijna alle dove kinderen hebben ouders die wel kunnen horen’’, zegt Rosie Eggleston van de National Deaf Children’s Society, een goed doel voor dove kinderen. ,,En vaak zijn ze de enige dove persoon op school, waardoor ze moeite hebben mensen te ontmoeten die hetzelfde meemaken. De zichtbaarheid van dove mensen in grote tv-programma’s herinnert hen eraan dat ze niet alleen zijn, omdat er meer mensen zijn die op hen lijken.’’

Beleven via trillingen

Strictly come dancing, zoals het programma in Engeland heet, is met miljoenen kijkers een van de populairste programma’s bij de Britten. De hoop is dat de deelname van Rose zorgt voor meer begrip voor de levens van doven en een einde maakt aan ‘ouderwetse stereotypes’. Vaak wordt immers gedacht dat slechthorende mensen niet op het ritme van muziek kunnen dansen, maar dat is volgens kenners onterecht.

Muziek gaat niet alleen over geluid, betoogt de slechthorende journalist Liam O’Dell elders in The Guardian. Je kunt een lied bijvoorbeeld ook beleven dankzij de vibraties die het voortbrengt. Je hoeft ook niet te horen om wel een bepaald ritme aan te houden.



De deelname van Rose is goed nieuws, maar volgens O’Dell niet omdat ze het ‘ondanks’ haar slechthorendheid doet. Niet de doofheid beperkt haar om grootse dingen te bereiken, maar de aanname van veel horende mensen dat ze bepaalde dingen vast niet kan, aldus de journalist.

Inspiratieporno

Hij verwijst naar ‘inspiratieporno’, een term die activiste Stella Young (1982-2014) bedacht. Daarbij wordt de ene groep (gehandicapten) als object gebruikt voor het gewin van een andere groep (niet-gehandicapten). Zoals een foto van iemand met één been die een trap op loopt, met de gedachte: als deze gehandicapte het kan, kun jij het al helemaal. We kunnen beter zorgen dat trappen voor iedereen even goed toegankelijk zijn, is simpel gezegd de gedachte.

In dit geval is het juist belangrijk dat andere dove mensen geïnspireerd raken door Rose, meent O’Dell. Natuurlijk is het ook goed als horende mensen op ideeën worden gebracht. ‘Laat haar deelname je motiveren om de obstakels weg te nemen die andere dove mensen beletten om haar voorbeeld te volgen.’

Bekijk de TED-talk van Stella Young over onder meer inspiratieporno:

