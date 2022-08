Loiza te moe om blouse dicht te knopen en jarige Jim heeft grijze haren

Magnum P.I.-ac­teur Roger E. Mosley (83) overleden na zwaar au­to-ongeluk

De Amerikaanse acteur Roger E. Mosley, vooral bekend van zijn rol als Theodore ‘T.C.’ Calvin in de serie Magnum P.I., is overleden. Hij stierf zondag op 83-jarige leeftijd, meldt zijn dochter Ch-a op sociale media. Zij meldde zaterdag dat Mosley een zwaar auto-ongeluk had gehad.

8 augustus