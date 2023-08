Loiza ziet verloving wel zitten en Olcay geeft gehoor aan klachten over outfits

Met video How You Samba hoogste nieuwkomer in de Q-top 500 van de Zomer

Het nummer How You Samba van Kris Kross Amsterdam is de hoogste nieuwkomer in de Q-top 500 van de Zomer, zo maakt de radiozender bekend. Het lied is op plek 3 binnengekomen in de lijst, die vanaf maandag te beluisteren is.